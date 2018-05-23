Весна-7 21/05 - 03/06:
Керамин 14/05 - 27/05:

Фотофакт: на кольце на улицах Ирининской и Кирова столкнулись две легковушки

  • 23 мая 2018, 16:13
  • 1020
  • 1


Читатель «Сильных Новостей» прислал снимки ДТП, которое случилось сегодня на транспортной развязке улиц Кирова и Ирининской.

«Понтиак» и «БМВ» не смогли поделить дорогу на кольце. Официальных комментариев пока не поступало.


gomel.today
Адидас 16/05 - 30/05:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22385)

Метки: ЧП и ДТП (67), Авто (5287)

Комментарии правила

Тривижн 21/05 - 27/05:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 22/04 00:00-23/04 23:59:

Самое читаемое