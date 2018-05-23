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Фотофакт: коммунальники требуют жильцов закрасить «непристойные слова» в подъезде, а иначе внесут счет за окраску стен в квитанции

  • 23 мая 2018, 15:50
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В Советском районе на улице Талалихина РЭУ-15 разместила на подъездах объявление, в котором требует жильцов самостоятельно закрасить «непристойные слова» на стенах на лестничных клетках и площадках до конца мая.

Если жильцы на устранят надписи самостоятельно, то коммунальники угрожают, что окрасят стены за счет жильцов, внеся ремонтные работы в квитанции платежей.



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