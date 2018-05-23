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С 1 июня будет работать автобусный маршрут № 59 «Вокзал – Аэропорт»

  • 23 мая 2018, 15:46
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В целях улучшения обслуживания населения пассажирскими перевозками с 1 июня будет работать автобусный маршрут № 59 «Вокзал — Аэропорт».

Маршрут пройдёт от остановки «Вокзал» и далее по проспекту Победы, улицам Советской, Федюнинского, автомобильной дороге Р-129 до конечной остановки «Аэропорт» в прямом и обратном направлениях.


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