«Чем дальше от государственных СМИ, тем лучше!» Гомельчане рассказали, какие новости, где и почему они читают — видеофакт

Все больше жителей нашего города, как и всего мира, предпочитают получать информацию в сети Интернет.

Мировой тренд — рост популярности местных, региональных ресурсов. Люди все больше доверяют тем, кто живет с ними поблизости, дышит тем же воздухом и борется с теми же проблемами.

Тенденции не обошли стороной и Гомель. Подводя в редакции итоги 10-летней работы, команда «Сильных новостей» отметила: на сегодняшний день, согласно данным Google Analitics, ежемесячно наш сайт посещает около 800 000 белорусов, из которых порядка 350 000 живут в Гомеле. Фактически, все гомельчане, имеющие доступ в Интернет, знают «Сильные новости» и читают их.

Стало любопытно, как это выглядит, что называется, «вживую». С этой целью видеоблогер Артем Шапоров и наша корреспондентка Евгения Крещук вышли на улицы областного центра и обратились к гомельчанам с одним вопросом: «Читаете ли вы новости Гомеля в Интернете и, если да, то где?»

Надо сказать, ответы нас не очень удивили. Мы опросили около полусотни гомельчан, и при монтаже не пытались исказить картину, оставив пропорциональное количество отзывов. Кто-то вспомнил «Гомельскую правду» (печатную, впрочем), кто-то сказал, что вообще не читает никаких новостей (как молодой человек, заявивший, что «не интересуется этой страной»), но в целом оказалось, что гомельчане читают «Сильные новости» и доверяют им — потому что пишут правду.

Одним словом, посмотрите видеоролик — там много интересного.