Суд не удовлетворил жалобу Татьяны Романовой, сестры спасателя, упавшего с крыши коровника, из-за пропущенных сроков подачи иска

Суд Центрального района Гомеля отказал в удовлетворении жалобы местной жительницы Татьяны Романовой, брат которой погиб при авральных работах к приезду Александра Лукашенко. Женщина пропустила месячный срок обращения в суд.
Романова обжаловала в суде заключение областного управления департамента государственной инспекции труда Минтруда о несчастном случае со смертельным исходом. Дело касается брата заявительницы Кирилла Романова.
33-летний мужчина работал водителем автомобиля военизированного газоспасательного отряда Гомельского химзавода. 18 ноября 2017 года сотрудников химзавода направили наводить порядок на ферму в деревне Бушевка Буда-Кошелевского района. Там работники в том числе мыли крыши. Романов встал на перекрытие из поликарбоната — пластик треснул, и мужчина упал с семиметровой высоты.
По неофициальной информации, срочное наведение порядка было связано с ожидаемым приездом в район Александра Лукашенко.
После проверок областное управление департамента государственной инспекции труда сделало заключение, что в трагедии виновны не только должностные лица, но и Кирилл Романов, который нарушил инструкцию по охране труда. С такой трактовкой не согласилась его сестра и обратилась в суд.
Интересы Романовой в суде представлял правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Он сообщил БелаПАН, что заключение областного управления департамента по труду, в котором была указана вина Кирилла Романова, было принято 16 февраля. Сестра погибшего не согласилась с этим и обжаловала заключение в вышестоящей инстанции — департаменте инспекции труда. Получив неудовлетворительный ответ, она обратилась в суд.
«Судья посчитала, что месячный срок подачи жалобы в суд исчисляется с даты принятия решения областным управлением, то есть с 16 февраля. Но Татьяна обжаловала заключение в вышестоящей инстанции. Почему судья по своей инициативе применила эти сроки, когда ни одна из сторон не заявляла об этом, — вопрос. Как и то, что судья могла сразу отказать по причине пропуска срока, но она возбудила дело, провела предварительное заседание, назначила других заинтересованных лиц, а сегодня вдруг словно опомнилась», — прокомментировал ситуацию Судаленко.
Он заявил, что после ознакомления с мотивировочной частью судебного решения Романова намерена подать жалобу в областной суд. Женщина уверена, что ее брат невиновен в случившейся трагедии.
«Эти работы на крыше фермы — опасные, не соответствовали должностным обязанностям Кирилла. Почему они выполнялись, с какой периодичностью, почему нет проекта, нет никакой организации? Я считаю, что это халатное отношение к работе со стороны должностных лиц», — заявила она БелаПАН.
Работы на ферме велись в спешном порядке, отметила Романова. В день смерти брата нужно было срочно завершать работы «любой ценой, умереть — но закончить».
У Кирилла Романова остались жена и двое маленьких детей, а также нетрудоспособные родители-пенсионеры, для которых сын был кормильцем и помощником.
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