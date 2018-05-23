Бесправник, который чуть не сбил семейную пару на «Прудковском», хотел откупиться от гаишников за 40 рублей

В Гомеле 15 мая пьяный водитель заехал на территорию Прудковского рынка и, двигаясь задним ходом, врезался в стену торгового павильона. Выяснилось, что стена — это еще цветочки: он едва не сбил семейную пару, которая в результате и вызвала милицию.

В Следственном комитете сообщили подробности инцидента. 61-летний гомельчанин продавал на рынке бывшие в употреблении вещи. В тот день, приняв на грудь, он отправился на работу, причем, на автомобиле. Заехав на территорию рынка и едва не задев семейную пару, он врезался в стену павильона. Оказавшись в машине ГАИ, мужчина решил действовать: свои нарушения он оценил в 40 рублей, которые и пытался передать инспектору.

Как уже сообщалось ранее, гомельчанин не имел ни прав, ни техосмора, а за рулем в пьяном виде его ловят уже не в первый раз. Помимо 5 административных протоколов, в отношении мужчины возбудили уголовное дело на дачу взятки.