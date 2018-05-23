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В Гомеле разыскали мужчину, укравшего 2000 рублей у украинца в летнем кафе возле «Туриста»

  • 23 мая 2018, 11:48
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3 мая в летнем кафе около гостиницы «Турист» гомельчанин и украинец провели вместе вечер за распитием алкогольных напитков. Тот факт, что они даже не были знакомы, не помешал им устроиться за одним столиком и вести дружелюбные беседы. Однако «дружба» долго не затянулась: у украинца пропали деньги из барсетки — около 2000 рублей.

Неделю назад милиция подняла тревогу, а портал «Сильные Новости» опубликовал фото подозреваемого с камер видеонаблюдения. Личность 37-летнего гомельчанина была установлена, да и сам он не отрицал, что совершил преступление.

Несмотря на то, что 45-летний украинец получил обратно всю сумму, жителя нашего города от уголовной ответственности это не спасло. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


gomel.today
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Места: Гомель (22385)

Метки: Криминал (9901)

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