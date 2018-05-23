В Гомеле милиция перекрыла канал поставки маковой соломки

Сотрудники наркоконтроля областного милицейского управления получили оперативную информацию о том, что 35-летняя горожанка пытается наладить канал поставки маковой соломки. И, что называется, стали за ней присматривать. Ждать пришлось недолго.

— Женщину остановили на одной из улиц Гомеля. Увидев сотрудников, она поспешила выбросить на асфальт целлофановый пакет с характерным содержимым, — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. — Пакет отдали на экспертизу, которая подтвердила, что в нем находились мак и маковая соломка. Смесь содержит опасные наркотические вещества.

Пакет завесил около 2 кг. В отношении горожанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного Кодекса Беларуси — «незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Фигурантке грозит как ограничение свободы, так и лишение на срок от 2 до 5 лет.

Мак и маковая соломка являются сырьем для кустарного изготовления экстракционного опия. Это дурманящее средство вызывает мгновенную зависимость и является страшным ядом, действие которого предугадать невозможно.