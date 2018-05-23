Весна-7 21/05 - 03/06:
Керамин 14/05 - 27/05:

В Гомеле бизнес-центр «Кристалл» продают за 4.5 млн. долларов

  • 23 мая 2018, 10:13
  • 2365
  • 2


Семиэтажное здание бизнес-центра «Кристалл» расположено по адресу ул. Ильича, д. 331. Общая площадь объекта составляет почти 9000 квадратных метров.

Собственником бизнес-центра является ОДО «НП-Сервис», которому в Гомеле принадлежит также торговый центр «Секрет».

Цена объекта определена в 4 489 100 у.е. без НДС или 500 у.е. за квадратный метр.



Деловой Гомель
Адидас 16/05 - 30/05:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22385)

Метки: Экономика (13380)

Комментарии правила

Тривижн 21/05 - 27/05:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 22/04 00:00-23/04 23:59:

Самое читаемое