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Фотофакт: в Гомеле началось строительство гипермаркета «Корона»

  • 23 мая 2018, 09:00
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Новая сеть гипермаркетов приходит в Гомель.

Новый крупный торговый объект должен появиться на пересечении улиц Ефремова и Советской напротив ТЦ «Карусель».


Фото: Это Гомель, детка!


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