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Работники семи предприятий области рискуют не получить заработанную пенсию по возрасту

  • 22 мая 2018, 18:04
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Фонд социальной защиты населения опубликовал обновленный список предприятий страны, имеющих просроченную задолженность по взносам в фонд. Из этих средств, как известно, выплачиваются трудовые пенсии. В данный момент в списке находится семь предприятий Гомельской области.

Брагинский районОАО "Брагинский КБО"29 282,85 руб.
Буда-Кошелевский районОАО "Буда-Кошелевский КБО"14 336,36 руб.
Добрушский районПредставительство Компании с ограниченной ответственностью "Корпорация Сюань Юань" (Китайская Народная Республика) в Республике Беларусь142 489,11 руб.
Калинковичский районОАО "Райбытуслуги" г.Калинковичи19 782,50 руб.
Калинковичский районФХ Змушко В.И. "Идеал"10 091,95 руб.
Лоевский районОАО "Лоевский КБО"14 964,02 руб.
Хойникский районОАО "Хойникский КБО"16 926,86 руб.Текст взят с сайта https://rynak.by/gomel/rabotniki-semi-predpriyatij-oblasti-riskuyut-ne-poluchit-zarabotannuyu-pensiyu-po-vozrastu

Наибольшую сумму задолженности имеет Представительство Компании с ограниченной ответственностью «Корпорация Сюань Юань» (Китайская Народная Республика) в Республике Беларусь. Задолженность китайской компании по взносам в Фонд социальной защиты населения составляет более 140 тысяч рублей.

Пять предприятий сферы бытового обслуживания являются завсегдатаями списка должников. В то же время отметим, что комбинаты бытового обслуживания из Лоева и Буда-Кошелево за последние 9 месяцев сумели сократить сумму задолженности.


Деловой Гомель
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Метки: Экономика (13378), Область (5500)

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