Работники семи предприятий области рискуют не получить заработанную пенсию по возрасту

Фонд социальной защиты населения опубликовал обновленный список предприятий страны, имеющих просроченную задолженность по взносам в фонд. Из этих средств, как известно, выплачиваются трудовые пенсии. В данный момент в списке находится семь предприятий Гомельской области.

Брагинский район ОАО "Брагинский КБО" 29 282,85 руб. Буда-Кошелевский район ОАО "Буда-Кошелевский КБО" 14 336,36 руб. Добрушский район Представительство Компании с ограниченной ответственностью "Корпорация Сюань Юань" (Китайская Народная Республика) в Республике Беларусь 142 489,11 руб. Калинковичский район ОАО "Райбытуслуги" г.Калинковичи 19 782,50 руб. Калинковичский район ФХ Змушко В.И. "Идеал" 10 091,95 руб. Лоевский район ОАО "Лоевский КБО" 14 964,02 руб. Хойникский район ОАО "Хойникский КБО" 16 926,86 руб. Текст взят с сайта https://rynak.by/gomel/rabotniki-semi-predpriyatij-oblasti-riskuyut-ne-poluchit-zarabotannuyu-pensiyu-po-vozrastu

Наибольшую сумму задолженности имеет Представительство Компании с ограниченной ответственностью «Корпорация Сюань Юань» (Китайская Народная Республика) в Республике Беларусь. Задолженность китайской компании по взносам в Фонд социальной защиты населения составляет более 140 тысяч рублей.

Пять предприятий сферы бытового обслуживания являются завсегдатаями списка должников. В то же время отметим, что комбинаты бытового обслуживания из Лоева и Буда-Кошелево за последние 9 месяцев сумели сократить сумму задолженности.