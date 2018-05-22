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В Гомеле будет закрыто движение транспорта по улице Юбилейной

  • 22 мая 2018, 17:56
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В связи с подготовкой и проведением XIX Международной выставки «Весна в Гомеле» будет закрыто движение транспорта по улице Юбилейной на участке от улицы Кожара до жилого дома № 17 на период с 18.00 23 мая до 18.00 27 мая.

Также на период с 8.00 23 мая до 18.00 27 мая будет запрещена стоянка транспортных средств на парковке, прилегающей к Дворцу лёгкой атлетики.

На период с 8.00 23 мая до 18.00 27 мая автобусы маршрута № 28 «Вокзал — Новая Жизнь» повезут пассажиров по улице Головацкого до остановочного пункта транспорта общего пользования «Школа № 59» в прямом и обратном направлениях.


Сергей Вершинин, Гомельские ведомости
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