После того, как ФК «Гомель» в пяти матчах добыл лишь очко, главного тренера клуба уволили

Футбольный клуб «Гомель» расторг контракт с главным тренером команды Вячеславом Геращенко, сообщается на сайте клуба. Это произошло по соглашению сторон, сообщает Еврорадио.

О своем решении главный тренер сообщил команде 22 мая после тренировки.

«Благодарим Вячеслава Геращенко за время, проведенное в составе нашего клуба, и желаем успеха в дальнейшей карьере!» — говорится на сайте ФК «Гомель».

После восьми матчей клуб имеет четыре очка и занимает в чемпионате Беларуси 14-е место. Накануне «Гомель» проиграл на своем поле «Неману», болельщики скандировали «Уходи!» в адрес Геращенко.