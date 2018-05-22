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После того, как ФК «Гомель» в пяти матчах добыл лишь очко, главного тренера клуба уволили

  • 22 мая 2018, 17:20
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Футбольный клуб «Гомель» расторг контракт с главным тренером команды Вячеславом Геращенко, сообщается на сайте клуба. Это произошло по соглашению сторон, сообщает Еврорадио.

О своем решении главный тренер сообщил команде 22 мая после тренировки.

«Благодарим Вячеслава Геращенко за время, проведенное в составе нашего клуба, и желаем успеха в дальнейшей карьере!» — говорится на сайте ФК «Гомель».

После восьми матчей клуб имеет четыре очка и занимает в чемпионате Беларуси 14-е место. Накануне «Гомель» проиграл на своем поле «Неману», болельщики скандировали «Уходи!» в адрес Геращенко.


Еврорадио
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