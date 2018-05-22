В Гомельской области вновь фиксируется рост предпринимательской активности

С начала 2018 года в Гомельской области отмечается рост численности индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 1 апреля нынешнего года в регионе осуществляло деятельность 26649 индивидуальных предпринимателей.

Отметим, что с середины 2014 года до середины 2017 года отмечалась устойчивая тенденция сокращения численности предпринимателей. Теперь, похоже, тренд изменился. За последние 9 месяцев количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 233 человека.

Объем налоговых поступлений от индивидуальных предпринимателей составил 13,4 млн BYN., что на 1 млн BYN больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Тем не менее, удельный вес налоговых поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих налоговых поступлениях Гомельской области продолжает оставаться одним из наименьших в стране и составляет лишь 2,3%. Ниже данный показатель только в Минске — 1,7%.