В Гомеле пройдет фестиваль уличной культуры

В первый выходной этого лета гомельское сообщество скейтеров Katka и Городской центр культуры запускает новый проект — «Сожски стрит» — это площадка для скейтбординга, граффити, фотографии и музыки, которая развернётся на территории скейт-парка на набережной реки Сож.

Во время фестиваля пройдут соревнования по скейтбордингу, в котором примут участие скейтеры из Гомеля, Минска, Мозыря, Жлобина и Бреста. А если вы не будете участником соревнований, то вам всё равно будет чем заняться. На заборе площадки скейт-парка будут развешены репортажные фотографии гомельских фотографов. Каждый, кто придёт на фестиваль, сможет посмотреть выставку тюнингованных автомобилей гомельских автолюбителей «Заискрим» и оценить коллекции местных дизайнеров современной одежды. Также у гостей будет возможность подкрепиться бургерами, тостами, кесадильями и свежими лимонадами.

Для гостей фестиваля будут выступать диджеи и музыкальные коллективы, а танцевальную часть представит студия танца LOOK AROUND, которая выделяется своим неординарным стилем. На фоне основной программы уличные художники будут рисовать граффити на деревянных полотнах.

Фестиваль пройдёт 2 июня в 12.00.