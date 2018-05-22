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Фотофакт: около Горисполкома столкнулись такси и «ГАЗель»

  • 22 мая 2018, 14:09
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Сегодня днем в Гомеле около Горисполкома в аварию снова угодил автомобиль такси. На этот раз участниками происшествия стали «Магнит» и «ГАЗель» «Водоканала».

Что стало причиной аварии, выясняется. По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.





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