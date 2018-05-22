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Видеофакт: жители улицы Чечерской жалуются на ржавую воду в кранах

  • 22 мая 2018, 11:54
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Автор видео демонстрирует воду, текущую из кранов в доме, прикрепленном к ЖЭУ 27.

В ролике можно увидеть, какой осадок остается на дне ванны.

Кроме жителей Чечерской на проблемы с чистотой воды жаловались и на Маневича.



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