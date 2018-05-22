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Немалые сроки и конфискации. Суд вынес приговоры по делу «гомельских таможенников»

  • 22 мая 2018, 11:50
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Фото – TUT.BY

Этот самый большой зал в здании областного суда на каждом заседании с трудом вмещал всех желающих. Ведь для родных обвиняемых это был еще и способ в очередной раз увидеться со своими сыновьями, мужьями и братьями. Сегодня, в день приговора, здесь и вовсе не протолкнуться. Все таможенники, не признавшие вину, получили немалые сроки в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

На скамье подсудимых — два отдела Гомельской таможни почти в полном составе (оперативно-поисковый и по борьбе с контрабандой), а также несколько предпринимателей. Бывшим таможенникам вменяется в вину получение взяток за пропуск через границу грузов без документов.

Дмитрия Погарцева приговорили к 13 годам усиленного режима с конфискацией имущества.

Бывшего начальника отдела таможни Александра Исаченко приговорили к 11,6 года колонии усиленного режима (это больше, чем просил для него прокурор), Сергея Савельева — к восьми годам, Сергея Баслыка, Николая Емельянченко, Вячеслава Якушева, Евгения Негодина и Дмитрия Коробкина — к семи, Евгения Копытова — к 6,5 года, Юрия Якушина — к пяти с половиной, Валерия Качковского и Владимира Скрабовского — к 5 годам (его признали организатором, но признание вины и содействие следствию признали исключительными обстоятельствами и смягчили наказание), Николая Куклина — к трем годам. Все будут отбывать наказание в колонии усиленного режима, их имущество подлежит конфискации.

По словам родных обвиняемых, они будут обжаловать эти сроки.

Таможенников Дмитрия Васюченко и Василия Раковца, которые признали вину, суд приговорил к 5 годам ограничения свободы.

Двоих предпринимателей признали виновными в даче взятки, им назначены немалые штрафы (17 тысяч рублей), женщина, якобы передававшая деньги от одной стороны другой, получила 3 года «домашней химии».

В суде озвучили список имущества таможенников, подлежащего конфискации: от иномарок до стиральных машин и кроссовок Сергея Баслыка, которые тот якобы купил за полученные в виде взяток средства.

За решеткой 12 из 18 обвиняемых находятся уже больше двух лет. За это время по ту сторону забора СИЗО у одного из бывших таможенников, например, родился ребенок (мальчику уже почти два года), другой — похоронил отца, но на похороны так и не попал.


Сторона обвинения считает, что вина всех доказана полностью. Бывшие таможенники же с этим не согласны. На каждом судебном заседании они обращали внимание суда на массу ошибок и несоответствий, допущенных во время предварительного следствия, а также отсутствие убедительных, объективных доказательств инкриминируемых им преступлений. В качестве одного из основных аргументов своей невиновности таможенники приводили тот факт, что вблизи деревни Селище, где они работали, нет таможенной, а есть лишь административная граница Беларуси и России — и полномочий у сотрудников таможенных органов там практически нет. Судят же их именно за то, что они «за взятки осуществляли беспрепятственный пропуск товаров и транспортных средств физических лиц через участок российско-белорусской границы».

Напомним, в начале февраля 2016 года сотрудники Комитета госбезопасности задержали сотрудников сразу двух отделов Гомельской таможни — оперативно-поискового и по борьбе с контрабандой. На момент задержаний десять человек были действующими сотрудниками Гомельской таможни, пятеро — бывшими. Из них двое занимали руководящие должности, остальные были рядовыми или старшими оперуполномоченными. Одних обвиняют в участии в организованной группе и получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями. Других — в даче взяток, мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, сотрудники таможни выезжали на дежурство в составе мобильной группы и получали взятки за беспрепятственный проезд фур (с продуктами, черным металлом) из России или Украины в Беларусь без сопроводительных или фитосанитарных документов. Действовала группа на протяжении нескольких лет. Обвиняемые в большинстве вину не признали, в суде говорили о давлении, которое на них оказывалось сотрудниками КГБ во время следствия. У родственников и адвокатов бывших таможенников также немало претензий к тому, как расследовалось и передавалось дело в суд. Родные обвиняемых жаловались, что в нем много нестыковок, но главное — за несколько месяцев пристального наблюдения за работой таможенников, телефонных прослушек и слежки с поличным не взяли никого. Ранее обвиняемые писали заявление в прокуратуру, в котором жаловались на противоправные действия сотрудников КГБ, которые применялись к ним при допросе, на физическое и психологическое насилие и давление. Однако прокуратура сообщила об отсутствии состава преступления.


TUT.BY
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Люди в материале: Александр Исаченко (2), Сергей Савельев (3), Сергей Баслык (2), Николай Емельянченко (1), Вячеслав Якушев (3), Евгений Негодин (2), Дмитрий Коробкин (1), Евгений Копытов (1), Юрий Якушин (3), Валерий Качковский (3), Владимир Скрабовский (1), Николай Куклин (2), Дмитрий Васюченко (1), Василий Раковец, (1)

Места: Гомель (22364)

Метки: Криминал (9893), Главное (5926)

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