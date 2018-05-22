Скандал из-за СОП: директор СШ № 3 рассказала свою версию событий, но что-то не сходится

Напомним, в статье, написанной по видеоматериалам блогера Артема Шапорова, речь шла о странной ситуации в третьей школе. Там, согласно опубликованной информации, директор школы Стороженко Нина Михайловна оказывает давление на многодетную мать из-за существовавших ранее задолженностей за газ, якобы грязные обои и запах больной собаки. В интервью блогеру мама рассказала о том, что за имеющиеся погрешности директриса грозила поставить семью на учет, как социально опасную для детей (СОП).

В видеоролике, помимо рассказа матери, содержались также кадры состояния дел в квартире (вполне благополучного) и запись телефонного разговора с Ниной Стороженко, тон и высказывания которой большинство пользователей сочли недопустимыми. Другая группа комментаторов (к слову, намного более малочисленная), высказывала сомнения: дескать, специально к съемке в квартире прибрались, а директор — молодец, не осталась равнодушной.

В интервью изданию «Белка» высказать свою позицию смогла не только многодетная мать Антонина Шайнюк, но и Нина Стороженко.

В частности, мама говорит, что ранее лично с директором она знакома не была, и первая встреча состоялась как раз в момент визита педагога к ней домой.

— Директор первым делом спросила о задолженности за газ. Я ей объяснила — вопрос с этой службой решён, часть долга погашена, поэтому я не понимаю, с чего вдруг ко мне снова претензии, — вспоминает тот диалог Антонина Шайнюк.

Многодетная мать-одиночка к визитам школьных учителей давно привыкла, но тут, говорит, опешила.

— В этот раз со мной разговаривали в приказном тоне. Я была в шоке, слушая команды директора: поклеить обои во всех трех комнатах, усыпить собаку и так далее. Ещё и сроки установила — сначала до пятницы, потом подумала и сказала — «недели вам хватит». В противном случае детей поставят на учёт в СОП. Поверьте, если бы со мной разговаривали по-человечески, о конфликте никто не узнал бы. Как многодетная мать я часто общаюсь с социальными службами, ежегодно получаю адресную помощь. Всегда везде ко мне относились по-человечески.

Антонина говорит, что дети живут с ней, к бабушке переезжают только на холодное время года.

— Бабушка живёт недалеко от третьей школы, — делает важное уточнение многодетная мать. — Более того, у меня очень хорошие отношения с учителями третьей школы, поэтому я отправила детей туда учиться. Я не сдаю никакие деньги в фонд школы, потому что у меня нет такой возможности. И со стороны учителей по этому поводу прессинга в мой адрес никогда не было.

Собака болеет с зимы, в ветеринарной клинике диагностировали онкологию. Делать операцию не рекомендовали, так как в силу возраста животное может её не перенести.

— Кристи ходит, ест, пытается играть с детьми. Мы её лечим, просто сейчас перерыв в приёме лекарств, — описывает хозяйка состояние домашнего питомца.

Претензии к запаху в квартире Антонина и вовсе не поняла:

— В любой квартире, где есть животное, присутствует определённый запах. Но он же не ужасен? Правильно?..

В заключение Антонина спешит сказать главное:

— Я не тот человек, который любит жаловаться. Неужели вы думаете, что мне приятно напоказ выставлять свою семью? Поверьте, мне такое внимание не нужно.

Куда большего внимания заслуживает комментарий Нины Стороженко, поскольку это — ее первая и пока единственная реакция на происходящие события.

— В нашей школе обучаются дочери Антонины Шайнюк, в первом и третьем классе. Они живут с бабушкой на улице Барыкина, вместе с братом-дошкольником. Обычные дети, в особом педагогическом контроле не нуждаются, — отмечает Стороженко. — Но все трое зарегистрированы в квартире на улице Оськина, построенной с господдержкой.

При образовании задолженности за газ в школу зимой поступил сигнал: есть долг, в квартире затхлый запах, антисанитария, а в ней зарегистрированы четверо детей (старший сын живёт с мамой). Зная, что дети фактически находятся у бабушки, мы не отреагировали на сообщение. Повторный сигнал оставить без внимания уже было нельзя, и я выехала по адресу лично, потому что соцпедагог сейчас находится в отпуске.

В квартире действительно было грязно. Это я говорю вам не как должностное лицо и не как представитель санстанции, а как женщина. Я не имею сейчас в виду оборванные или обрисованные обои. Шестнадцать лет работаю в образовании, так что могу отличить, где самовыражались дети, а где обои просто грязные и нуждаются в замене. В одной из трех комнат их вообще не было. Посоветовала хозяйке навести порядок, переклеить сорванные обои. Возможно, выбрала неверный строго «наставнический» тон по отношению к взрослому человеку. Но от сути высказанного не отказываюсь и сейчас.

В квартире присутствовал запах от больного животного. Овчарка лежала на грязной тряпке, жалостно скулила, на полу были следы крови, шерсти и песка. И я действительно высказала мысль об усыплении страдающей собаки. Ни в коем случае это не стоит рассматривать как ультиматум.

А теперь главное: ни до моего посещения семьи по месту регистрации, ни после, ни сейчас вопрос о придании семье статуса социально опасной не рассматривается. Поступил сигнал об антисанитарии в квартире, где зарегистрированы дети, и школа обязана была его проверить. Рада, что до привлечения блогера к съёмкам в квартире хотя бы в прихожей поклеили обои и вымыли полы, — цитирует «Белка» директора СШ № 3.

Статья с комментарием Нины Стороженко в государственном издании называется «У каждого своя правда», и, похоже, в этом случае все действительно так. Обращает на себя внимание, что Нина Михайловна категорически утверждает: «ни до моего посещения семьи по месту регистрации, ни после, ни сейчас вопрос о придании семье статуса социально опасной не рассматривается».

Однако в видеоролике, который и стал своеобразным фитилем для разгоревшегося скандала, содержится аудиозапись телефонного разговора Антонины Шайнюк с Ниной Стороженко (см. с 4:17 видео).

Удивительно, но факт: запись содержит как минимум две таких прямых угрозы, что бы не говорила директор пост-фактум.

— У меня сейчас просто стоит вопрос: или купить обои, или купить детям покушать, — говорит Антонина Шайнюк.

— У вас есть мама, которая может вам помочь, если вы не хотите в социально-опасное положение попасть, — отвечает директор (см. на 4:35 ролика).

Во втором эпизоде Нина Стороженко куда более откровенна и красноречива.

— Подождите, я не из-за собаки хочу вас поставить в СОП. А из-за задолженностей, квартира не в порядке, дети периодически живут не с вами, а с бабушкой. Очень много претензий! — говорит директриса (см. ролик с 7:18).

Слов нет, история получилась неприятной для всех сторон. Тем более печально от того, что конфликт практически напрямую касается детей.

Однако правильно ли при разрешении ситуации опираться на ложь? Тем более, если вы — работник сферы образования и отвечаете за то, какими людьми вырастут находящиеся под вашим влиянием дети...