К 10-летию «Сильных новостей». «Для гомельчан это как глоток свежего воздуха!», — известный блогер Артем Шапоров о своей работе и влиянии независимой информации

«Чиновники боятся, что мои ролики попадут в „Сильные новости“, поэтому решают проблемы быстрее!» — скандально известный блогер Артем Шапоров о своей работе и четвертой власти

Одно из самых главный направлений в редакционной политике «Сильных новостей» — работа с читателями. Огромное количество уникальных материалов мы получаем именно от гомельчан, которые неравнодушны к жизни своего города и не боятся поднимать острые вопросы. Отдельную категорию в работе с нашими читателями занимают блогеры, которым мы всячески помогает развиваться и расти.

Один из таких — Артем Шапоров — известный гомельский активист, который меньше чем за два года приобрел огромную популярность в нашем городе. Артем характеризует себя в первую очередь как примерного семьянина, работающего в строительной сфере. Раньше парень занимался видеоблогингом в свое свободное время, сейчас же потребность в роликах настолько возросла, что Артем стал тратить огромную часть своей жизни на решение проблем граждан и жертвовать личным временем. Но это, к слову, приносит огромные плоды!





«Я снимаю все, что окружает меня по ту сторону. Я показываю другую Беларусь, другой Гомель — то, что власти отчаянно пытаются скрыть. Я считаю, что наша страна — это одна большая ширма. Когда иностранцы приезжают в Беларусь, они видят красоту и... молчаливых людей. Туристы отмечают бесконфликтность местных, но вот в чем вопрос: а почему мы такие? Потому что мы уже устали конфликтовать! И я хочу показать, что есть другая сторона Беларуси — не такая красивая и приветливая, как кажется туристам.

Главная заслуга вышестоящей власти и Александра Григорьевича в целом — это кредиты. Можно управлять чем угодно, если тебе дают деньги, если тебе не нужно думать, а просто брать и тратить. А потом наши люди вкалывают за мизер и отдают эти деньги „верхам“, а проблем меньше не становится! И вот уже второй год я говорю об этом и пытаюсь поднять острые вопросы и решить их, а не замалчивать и говорить, как все хорошо», — говорит о себе и своей работе Артем Шапоров — создатель канала на ютубе «Общество Гомель».





К слову, видеоблог Артема набирает сумасшедшую популярность по двум причинам. Во-первых,о насущных проблемах говорят открыто и без «причесывания» фактов. Во-вторых, работа блогера реально помогает решить эти самые проблемы.

«В решение насущных городских вопросов и их освещении мне очень помогают „Сильные новости“. Как показывает практика, этот ресурс постоянно читают власти города и у них прямо „подгорает“, если скандальное видео появляется на сайте. Я с уверенностью могу сказать, что „Сильные новости“ — это действительно независимый портал, поскольку некоторые мои ролики не проходят по причине моих эмоциональных перегибов. В этих случаях я признаю, что где-то был не прав и нужно было сделать иначе. И с мнением редакции на этот счетя абсолютно согласен, за что я уважаю „Сильные новости“ еще больше. В другие СМИ я даже обращаться не хочу. Вспомним хотя бы случай с упавшим тентом на крытом катке возле „Гиппо“. „Сильные новости“ опубликовали полный ролик, который я прислал в редакцию, в то время как другие информационные ресурсы выставили на широкое обозрение только то, что им было нужно и самое важное вырезали. Этим роликом я хотел донести правдивую информацию до людей и делал я это не ради денег, хотя за такой репортаж смело можно было просить гонорар. Сайт gomel.today в итоге стал единственным ресурсом, который помог мне распространить реальную информацию и не вводить людей в заблуждение», — рассказывает о своей деятельности Артем Шапоров.

Сейчас на канале блогера уже более 7000 подписчиков, а выпуски набирают десятки тысяч просмотров. При этом процент белорусской аудитории составляет 98%, хотя канал ориентирован именно на Гомельскую область.

«Я всего лишь обычный человек, у меня нет финансовой поддержки и „заказчика“. Я делаю все сам. Я благодарен, что огромную информационную помощь мне оказывают „Сильные новости“. Более того, я уверен, что если со мной что-то случится, то редакция сайта не бросит меня. Уже был случай, когда мне грозила ответственность за снятые мною блоги, однако единственные, кто реально готов был мне всячески помочь и разобраться в ситуации — это были „Сильные новости“. И я это очень ценю!» — откровенно рассказывает о своей деятельности Артем Шапоров.





Одним из ярких примеров совместной работы, которую провели Артем Шапоров и «Сильные новости» можно назвать историю со свалкой антибиотиков за городом.

«Подписчик моего канала сбросил мне фотографии и рассказ о том, что совсем недалеко от Гомеля находится свалка антибиотиков и трупов животных. Об этой свалке никто не знал, ее тщательно скрывали. Мы выехали на место и действительно обнаружили ее там. Отсняли материал, отправили в редакцию, и уже через 3 дня все было убрано. Мы тогда еще были практически не известны, скорее всего, не было бы никакой реакции на наше видео. У нас даже есть видеоотчет об этом случае и мы признаем, что без помощи „Сильных новостей“ такого эффекта не было бы. Я могу сказать так: многие госначальники, если видят, что информация проходит через „Сильные новости“, то реагируют гораздо быстрее. Более того — они сами опасаются размещения провокационного материала на сайте gomel.today, потому что все начальство читает „Сильные новости“ и получать „по шапке“ будут все. Об этом мне не раз приходилось слышать. И это дорого стоит!» — вспоминает скандальную историю о незаконной свалке антибиотиков вблизи города Артем Шапоров.

Безусловно, были выпуски, которые не попадали на сайт, но помогали решать те или иные вопросы. Артем говорит, что власти, просматривая его ролики, боятся попадания их на «Сильные новости» и стараются как можно быстрее решить проблему, пока дело не придали широкой огласке: «За короткий срок мне удалось добиться влияние на работу местной администрации, сейчас я могу этим пользоваться и эффективней решать многие проблемы гомельчан. Меня ассоциируют с сайтом gomel.today, поэтому доверие и уважения ко мне как к блогеру становится больше, меня боятся и стараются решить вопрос как можно быстрее. В результате в моих руках появляется влияние, и я этим пользуюсь во благо горожан. Но стоит отметить, что я не спасение от всех бед, я просто не боюсь вести с чиновниками диалог и добиваться итогов запросов. Недавно ко мне пришло 150 обращений от граждан, которые я „выгрузил“ начальникам горисполкома на стол и потребовал решения. И я проверю каждое из них! Если я беру на себя ответственность, то я выполняю обещания и делаю это абсолютно бесплатно. Поэтому мне доверяют».







К слову, Артем не отказывается от финансовой помощи, однако он не станет выполнять ничего по заказу и наводке: «У нас люди думают так: если ты берешь деньги, значит ты продался. Кому — абсолютно неважно, главное, что ты уже подневольный. А я единственный блогер в Гомеле, у кого даже нет своей камеры! Выпуски мне помогает делать знакомый, который просто хочет мне помочь и поддерживает то, чем я занимаюсь».

Артем утверждает, что в отличие от многих других СМИ, которые могут «продастся» властям и получить гранты, «Сильные новости» избрали для себя другой принцип работы — постоянное комплексное взаимодействие с людьми как с источником информации. Блогер говорит на эту тему так: «Я точно знаю, что легче всего — быть под влиянием кого-то и получать за это деньги, работать же с людьми и не оказываться от своей первоначальной цели — это куда сложнее. Я уверен, что влияние у сайта огромное! И я очень рад, что „Сильные новости“ никому не продаются и продолжают вести свою линию. Это дорого стоит. Если объективно подумать, то зачем я сайту? У меня всего 7000 подписчиков, в то время аудитория сайта только в группе Вконтакте в десятки раз больше моей. Редакция могла бы „послать“ меня и все, но они этого не делают. Для гомельчан это как глоток свежего воздуха! С моей помощью, с возможностями сайта gomel.today они могут высказаться и быть услышанными. Люди нам доверяют, поэтому обращаются именно к нам. Сухие ответы чиновников (если они вообще отвечают) ни к чему не приводят, а мы реально помогает решать проблемы. Горожане знают, что если у них есть факты, аргументы и подтверждения их правоты в спорных ситуациях, то „Сильные новости“ однозначно помогут и проблема будет уже не личной, а общественной. И граждане надеются и верят, что с помощью независимых СМИ можно повлиять на исход событий».





