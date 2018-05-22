В Гомеле установили автомобильных воров по отпечаткам рук

Горожанин оказался в изоляторе временного содержания после буйной попойки с друзьями. Вернулся к своему четырехколесному любимцу, которого оставил накануне у гаражей, и испытал потрясение. У автомобиля HONDA CR-V оказалось разбитым заднее левое боковое стекло, через которое злоумышленники похитили имущество, пока он приходил в себя в милиции.

Несмотря на то, что у потерпевшего накануне произошло не совсем приятное общение с правоохранителями, он сразу же обратился к ним за помощью. На место преступления в числе других прибыл эксперт-криминалист Мозырского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз Беларуси.

— Он обработал дактилоскопическим порошком поверхности автомобиля, которых могли касаться предполагаемые преступники. В результате были обнаружены три следа участка ладони и один след пальца руки, пригодные для дальнейшей идентификации. Изъятые следы оперативно направили сотрудникам управления Госкомитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области, — рассказали в региональном управлении. — К утру следующего дня специалисты установили хозяев. Ими оказались двое ранее судимых жителей Мозыря, проживающих вблизи места совершения хищения.





Они приметили бесхозно стоявший автомобиль и пошли, что называется, «на дело». После задержания сотрудниками уголовного розыска Мозырского РОВД, молодые люди на первоначальном этапе не сознавались в совершенном преступлении, однако под тяжестью имеющихся улик подтвердили свою причастность к совершенному преступлению и показали, как распорядились похищенным.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ждет суд.



