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Житель Минска получил 19 лет за изнасилование и убийство девушки из Гомельской области

  • 22 мая 2018, 10:55
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Здание городского минского суда

Обвиняемый в убийстве и изнасиловании девушки в Минске приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщает городской суд Минска.

22-летний житель Минска, который нигде не работал, изнасиловал и убил 21-летнюю уроженку Гомельской области, которая работала в столичном банке. С девушкой парень познакомился за пять дней до убийства. По его словам, он испытывал к ней симпатию.

По выводам следствия, мотивом убийства стало желание скрыть совершенное перед этим изнасилование. Затем он собирался инсценировать разбойное нападение на потерпевшую, для чего вынес тело убитой в лесопарковую зону рядом с домом и разбросал ее вещи. Труп в октябре 2017 года нашёл водитель такси.


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