«Линию» отдали в залог. «Евроторг» заложил торговый центр... своему же банку

Стало известно, что ООО «Евроторг» заложило свой торговый центр в Гомеле (ул. Хатаевича, 9) СтатусБанку. Напомним, что ретейлер владеет большой долей в этом банке.

Балансовая стоимость ТЦ, который пошел в залог, — более 96,3 млн рублей. Часть площадей, а в торговом центре их свыше 13,6 тыс. кв. м, ретейлер использует сам, а остальные сдает. Под аренду, по нашим данным, отведено 3,2 тыс. «квадратов», из них свободно только 60 кв. м. Среди арендаторов есть лидер «детского» ретейла «Буслік», различные специализированные торговые точки: товары для животных, рыболовные товары, аптека и т. д.

Кроме этого ТЦ, у «Евроторга» в Гомеле есть еще три объекта, в которых сдается площадь. Но по размерам они значительно уступают. Площадь самого большого из них — около 3,1 тыс. кв. м.

Как известно, «Евроторг» активно занимается заимствованиями средств для развития бизнеса. Для этого, безусловно, ведется работа не только со СтатусБанком. По информации, которая оказалась в распоряжении Office Life, ретейлер только у БПС-Сбербанка занял в целом более 1 млрд рублей.