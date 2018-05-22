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Гомельчанин Игорь Случак написал заявление на бывшего замглавы Администрации президента Заметалина за оскорбление белорусского языка

  • 22 мая 2018, 10:32
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Игорь Случак

«Моўны інспектар» из Гомеля Игорь Случак обратился в органы власти с заявлением на бывшего заместителя главы Администрации президента Владимира Заметалина, который оскорбительно высказывался о государственном белорусском языке.

Недавно Заметалин устроил скандал в столичном магазине «Евроопт», где несколько касс обслуживают покупателей на белорусском языке. Заметалин стал возмущаться, когда кассир обратилась к нему по-белорусски.

«Да не хочу я говорить на вашем долбанном языке. Конституцию почитайте и отвечайте мне по-русски!» — заявил Заметалин.

Игорь Случак уже добился привлечения к ответственности четырех человек за оскорбление белорусского языка (статья 9.22 КоАП) в социальных сетях.

Кроме того, Игорь Случак и Алина Нагорная создали клип о «перековке» белорусофобов как кавер на известную песню группы «Кино». Съемки проходили в Минске при поддержке группы Čas Łajna.

Игорь Случак рассказал Naviny.by, что идея клипа родилась как реакция на репутацию «Моўнага інспектара» в российских СМИ, которые обвиняют молодого юриста в русофобстве.

«Никакой русофобии в моей деятельности нет, это все раздули российские СМИ, и это мы в шутливой манере высмеяли в клипе. То, чем я занимаюсь — это нормальная общественная деятельность, в рамках законодательства», — отметил Случак.


Naviny.by
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