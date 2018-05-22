Гомельчанин купил морскую капусту известного производителя и сломал четыре зуба о камень. Компания согласилась оплатить лечение лишь одного

И все равно лечение обойдется в 1200 рублей, в то время, как стоимость продукции составляла менее 1 рубля. Курьезную историю рассказал «Сильным новостям» житель Гомеля Николай Я.

По словам Николая, 18-го мая он решил морской капусты поесть. Купил упаковку от известного белорусского производителя. Однако капуста оказалась с сюрпризом. Пережевывая богатую йодом водоросль, Николай неожиданно почувствовал, что сломал зуб. Потом, не менее неожиданно, обнаружил, что причиной поломки стал... камень. Запутавшийся в морской капусте.





К чести компании, нужно сказать, что отнекиваться там не стали (некоторые предприятия Гомельщины в таких случаях предпочитают занимать позицию «я — не я, и хата не моя»): уверили, что лечение зуба оплатят и даже прислали по Viber гарантийное письмо. Однако 20-го мая мужчина, с целью определения сметы реабилитации ротовой полости, отправился к стоматологу, где снимки показали, что злополучный камень повредил не один, а целых четыре зуба.





Дальнейшие события документального подтверждения не имеют, поэтому утверждать, что все так и было, мы не беремся. Однако Николай рассказывает, что оплачивать лечение двух верхних и двух нижних зубов предприятие особым желанием не горит, указывая на то, что изначально им сообщили лишь об одном зубе и гарантийное письмо выписано на один.





Гомельчанин указывает, что, по итогу, стоимость лечения все равно составит более 1200 белорусских рублей, в то время, как цена упаковки морской капусты была лишь один рубль. Камень, конечно, прибавлял массу нетто, однако коммерческая выгода от этого оказалась весьма сомнительной...