В Новой Гуте россиянин, которого не пустили в Украину, попытался пересечь границу через забор

16 мая россиянин ехал к своим знакомым в Киев на рейсовом автобусе через пункт пропуска «Новая Гута», сообщает сайт Гомельской пограничной группы.

Однако в Украину его не пропустили сотрудники пограничной службы сопредельного государства. В 02.38 молодой человек вернулся обратно в Беларусь.

Не оставив намерения попасть к знакомым, через три часа россиянин попытался перелезть через оградительный забор в километре от пункта пропуска. Там его и задержал пограничный наряд одного из подразделений Гомельской пограничной группы.

В отношении задержанного начат административный процесс за незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь. Ему грозит штраф до 100 базовых величин.