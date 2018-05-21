Весна-7 21/05 - 03/06:
Керамин 14/05 - 27/05:

В Новой Гуте россиянин, которого не пустили в Украину, попытался пересечь границу через забор

  • 21 мая 2018, 16:45
  • 1705
  • 2


16 мая россиянин ехал к своим знакомым в Киев на рейсовом автобусе через пункт пропуска «Новая Гута», сообщает сайт Гомельской пограничной группы.

Однако в Украину его не пропустили сотрудники пограничной службы сопредельного государства. В 02.38 молодой человек вернулся обратно в Беларусь.

Не оставив намерения попасть к знакомым, через три часа россиянин попытался перелезть через оградительный забор в километре от пункта пропуска. Там его и задержал пограничный наряд одного из подразделений Гомельской пограничной группы.

В отношении задержанного начат административный процесс за незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь. Ему грозит штраф до 100 базовых величин.


Гомельская правда
Адидас 16/05 - 30/05:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Новая Гута (109)

Метки: Происшествия (11878)

Комментарии правила

Тривижн 21/05 - 27/05:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 22/04 00:00-22/04 23:59:

Самое читаемое