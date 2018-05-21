ТОП-3 вакансии в Гомельской области в мае 2018 года

Деловой Гомель подобрал три самые привлекательные на наш взгляд вакансии в Гомельской области, исходя из соотношения заработная плата/квалификационные требования.

Список отрывают две вакансии, уже известные нашим постоянных читателям.

Электромеханик по лифтам — 2000 рублей





В марте нынешнего КЖРЭУП «Сельмашевское» уже подыскивало электромеханика по лифтам 5 разряда. Тогда потенциальному работнику обещали платить от 1500 рублей и требовали наличие профессионально-технического образования и определенного опыта работы.

В мае предприятие обновило вакансию на данную должность. Только теперь за работу предлагается зарплата от 2000 рублей. При этом для найма достаточно лишь наличие общего среднего образования. В Гомеле не осталось опытных электромехаников лифтов?

Заместитель руководителя лесхоза по идеологической работе — 1500 рублей





10 мая ГЛХУ «Петриковский лесхоз» обновило вакансию заместителя руководителя организации по идеологической работе. Только теперь вместо прежних 1200 рублей, указана заработная плата в размере 1500 рублей. В то же время от соискателя теперь требуется не только наличие высшего образования, но и опыт работы в должности не менее трех лет.

Машинист автовышки и автогидроподъемника— 1400 рублей





Частное предприятие «ГомельСпецСтрой» разместило две вакансии машиниста автовышки и автогидроподъемника 6-7 разряда. Требуется профессионально-техническое образование и наличие удостоверения. Соискателю обещана зарплата от 1400 рублей. Предприятие расположено в Гомеле.