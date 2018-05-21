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В Гомеле на Советской пропал... шуруповерт

  • 21 мая 2018, 16:03
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8 мая около магазина «Аркада» на Советской, 30, гомельчанин обнаружил пропажу шуруповерта «Bosch». По его словам, инцидент проиошел примерно с 17.15 до 17.35.

В число подозреваемых попали двое мужчин, которые «засветились» на видео.


Если вам знакомы люди с фото, просьба сообщить информацию по телефонам +375 (29) 154-19-75 или 102.


gomel.today
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