Большой праздник в ТЦ «Карусель»

«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля. Мы помогаем создавать стильный интерьер и домашний уют.
Дом и семья — это наша сила, ценность и смысл жизни.
2 июня ТЦ Карусель сплотит семьи еще сильнее!
Приходите к нам в 12:00 и проведите время весело и с пользой!
Для детишек мы устроим:
Мастер-класс по твистингу
Мастер-класс по рисункам 3D ручкой
Все полученные фигурки участники смогут забрать с собой.
Соревнования на шарах
Кто быстрее пересечет финишную прямую, получит жетон, который сможет потом обменять на подарок
Мы проведем мастер-класс по рисункам из цветного песка
Танцы
Выступление деток:
— от 4х лет (народный и эстрадный танец);
— дети 8-10 лет (стрит-дэнс и эстрадный танец);
— дети 14-17 лет (чирлидинг и стрит-дэнс).
Беспроигрышная лотерея!
Каждый покупатель, предъявивший чек на сумму 700 белорусских рублей получит подарок от торгового центра.
Квест
Мы распечатаем маленькие жетоны «Карусель», которые раздадим промоутерам и ведущему. За каждое выполненное задание, гости получат жетон. Также жетончики можно будет получить у ведущего за участие в конкурсах. Жетоны гости обменяют на призы.
Наши партнеры приготовили для Вас акции и скидки!
Кресло «Маргарита» 383,00 руб. — скидка 19% — 310,00 руб.
Диван — тахта «Маргарита-3» 915,00 руб. — скидка 19% — 740,00 руб.
Диван «Манчестер» — 1723,00 руб. — скидка 9% — 1561,00 руб.
Диван-кровать ЛЕОН.
Скидка 15%.
Цена 2 499 руб.
Диван-кровать угловой СИДНЕЙ. Скидка 20%. Цена 1 549 руб.
Новые магазины в ТЦ Карусель
«BRW» корпусная мебель, «Мебель — «Неман» корпусная мебель, «Divanta» мягкая мебель, «Треви» мягкая мебель, «Корсак» мягкая мебель, «Монтанья» кухни.
Предприятие ЧПУП «Ньюмебель» на рынке с 2008 г. Занимается производством серийных кухонь, а также кухонь, шкафов, стенок и другой мебели из ламинированного ДСП по индивидуальным заказам физических и юридических лиц.
Матрасы, основания под матрасы, кровати и изголовья, постельные принадлежности, подушки, постельное белье производства Askona, Serta, Mediflex, King Koil, Protect-A-Bed, Ergomotion.
При создании мягкой мебели используется лишь древесина благородных пород, а для обивки — исключительно качественные материалы, предоставляемые первым поставщиком тканей в Беларуси компанией «BELKRAFT», Мебельтекс, Лэзертач, Джиайтекс.
Кухни, спальни, гостиные, кабинетная мебель, библиотеки, прихожие, обеденные группы из ценных пород древесины на любой вкус.
В сети мебельных магазинов «Аксамiт» можно приобрести мягкую и корпусную мебель, а также предметы интерьера по доступным ценам.
ТЦ КАРУСЕЛЬ
www.tckarusel.by
/karusel_tc
/tc.karusel
г. Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская- Ефремова)
Пн-Вс 10:00 — 20:00
МЫ ВАМ РАДЫ!
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