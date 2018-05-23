Большой праздник в ТЦ «Карусель»

«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля. Мы помогаем создавать стильный интерьер и домашний уют.

Дом и семья — это наша сила, ценность и смысл жизни.

2 июня ТЦ Карусель сплотит семьи еще сильнее!

Приходите к нам в 12:00 и проведите время весело и с пользой!

Для детишек мы устроим:

Мастер-класс по твистингу





Мастер-класс по рисункам 3D ручкой

Все полученные фигурки участники смогут забрать с собой.









Соревнования на шарах

Кто быстрее пересечет финишную прямую, получит жетон, который сможет потом обменять на подарок





Мы проведем мастер-класс по рисункам из цветного песка





Танцы

Выступление деток:

— от 4х лет (народный и эстрадный танец);

— дети 8-10 лет (стрит-дэнс и эстрадный танец);

— дети 14-17 лет (чирлидинг и стрит-дэнс).





Беспроигрышная лотерея!

Каждый покупатель, предъявивший чек на сумму 700 белорусских рублей получит подарок от торгового центра.





Квест

Мы распечатаем маленькие жетоны «Карусель», которые раздадим промоутерам и ведущему. За каждое выполненное задание, гости получат жетон. Также жетончики можно будет получить у ведущего за участие в конкурсах. Жетоны гости обменяют на призы.





Наши партнеры приготовили для Вас акции и скидки!





Кресло «Маргарита» 383,00 руб. — скидка 19% — 310,00 руб.

Диван — тахта «Маргарита-3» 915,00 руб. — скидка 19% — 740,00 руб.

Диван «Манчестер» — 1723,00 руб. — скидка 9% — 1561,00 руб.





Диван-кровать ЛЕОН. Скидка 15%. Цена 2 499 руб.

Диван-кровать угловой СИДНЕЙ. Скидка 20%. Цена 1 549 руб.







































Новые магазины в ТЦ Карусель

«BRW» корпусная мебель, «Мебель — «Неман» корпусная мебель, «Divanta» мягкая мебель, «Треви» мягкая мебель, «Корсак» мягкая мебель, «Монтанья» кухни.





Предприятие ЧПУП «Ньюмебель» на рынке с 2008 г. Занимается производством серийных кухонь, а также кухонь, шкафов, стенок и другой мебели из ламинированного ДСП по индивидуальным заказам физических и юридических лиц.

Матрасы, основания под матрасы, кровати и изголовья, постельные принадлежности, подушки, постельное белье производства Askona, Serta, Mediflex, King Koil, Protect-A-Bed, Ergomotion.

При создании мягкой мебели используется лишь древесина благородных пород, а для обивки — исключительно качественные материалы, предоставляемые первым поставщиком тканей в Беларуси компанией «BELKRAFT», Мебельтекс, Лэзертач, Джиайтекс.

Кухни, спальни, гостиные, кабинетная мебель, библиотеки, прихожие, обеденные группы из ценных пород древесины на любой вкус.





В сети мебельных магазинов «Аксамiт» можно приобрести мягкую и корпусную мебель, а также предметы интерьера по доступным ценам.









ТЦ КАРУСЕЛЬ

www.tckarusel.by

/karusel_tc

/tc.karusel

г. Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская- Ефремова)

Пн-Вс 10:00 — 20:00

МЫ ВАМ РАДЫ!