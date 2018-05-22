Мечтаете открыть свой собственный бизнес, получать доходы и свободно располагать своим временем? Отлично! Раз Вы готовы, давайте начнем!

Обучение рассчитано на тех, кто располагает замечательной идеей и хочет её развить и реализовать, а также для тех, кто уже является предпринимателем и столкнулся с первыми препятствиями бизнеса.
У Вас наверняка уже уйма вопросов:
Как открыть собственные бизнес? С чего начать и как системно подойти к открытию? Какие ошибки предугадать? Что нужно будет преодолеть? Будет ли спрос на мои услуги или товары? Где взять клиентов и что же делать со своим детищем через, скажем, год-два? Да-да, и не нужно стесняться...
Со всем этим — мы разберемся вместе, пройдя весь путь от начала, начав уже сегодня, зарегистрировавшись на курс.
Ваши менторы, советчики и преподаватели — это высококлассные специалисты в сферах бизнеса не только Беларуси:
- Сертифицированный ведущий бизнес-симуляций CELEMI бизнес-школы ИПМ;
- Аккредитованный тьютор Королевского Института Маркетинга (CIM, Великобритания);
- Бизнес-тренер МВА, Консультант в сфере маркетинговых исследований и маркетингового анализа.
Обучение проходит в интерактивном и непрерывном формате, по технологии лучшего американского предпринимательского колледжа — Babson College:
- Дневные и вечерние воркшопы, краткие лекции, обсуждение кейсов.
- Онлайн сопровождение обучения в дистанционной системе.
- Проработка индивидуальной бизнес-идеи каждого участника.
- Групповая работа.
- 30/ 0 — соотношение теории и практической работы над проектами.
- Еженедельные домашние задания.
- Презентации промежуточных и итоговых результатов для получения обратной связи менторов, группы и оттачивания навыков презентации.
Всего за 36 учебных часов, в вечернее время с 18:00 до 21:15.
Вы получаете ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — пошаговый план действий по созданию ВАШЕГО бизнеса с планом развития.
И, как бонус, Наши уважаемые бизнесмены, перестаете мучатся вопросом: «...А сегодня, что для завтра сделал Я?...»
Всегда рады помочь не словом, а делом. И ждем будущих бизнесменов и бизнес-леди на курсе! Обещаем — будет интересно!
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