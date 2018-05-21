Рожать стали позже и меньше. В Гомеле впервые прошел конгресс для мам и пап

Демографическая безопасность страны будет достигнута, лишь когда каждая семья будет иметь как минимум по три ребенка. А лучше — больше. Это главный тезис, который озвучили участники конгресса «Мама PRO», который в субботу прошел в Гомеле.

В последние годы уровень рождаемости падает. Как рассказала главный специалист отдела организации медицинской помощи (ОМП) по акушерству и гинекологии Гомельского облисполкома Ирина Бурлакова, если в 2016-м году на Гомельщине на свет появилось 18 тысяч детей, то в 2017-м — уже 15,5.

Впрочем, уверяют специалисты, поводов для паники нет — уровень рождаемости обосновывается демографическими волнами.





Средний возраст женщины при рождении первенца в Беларуси в последние годы увеличился и сегодня составляет 26,5 года. В то время как лет 8−9 назад девушки рожали в 20−22 года.

— Это общемировая тенденция, и прежде всего здесь решающую роль играют социальные факторы, стремление к гендерному равенству. Женщины хотят прежде получить диплом, образование, самоутвердиться в карьере, а затем уже осознанно планируют беременность. Конечно, нам хотелось бы, чтобы женщины рожали пораньше. Репродуктивный возраст в Беларуси определен и составляет 49 лет, но 35 лет — это уже тот возраст женщины, при котором начинают увеличиваться риски генетических заболеваний, — напомнила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Светлана Нагибович.





Организаторы форума говорят, что подобного мероприятия в Беларуси еще не было: на одной площадке удалось собрать родителей и тех, с кем обычно можно встретится только в кабинетах — представителей роддомов, женских консультаций, экспертов в сфере детского и женского здоровья и даже чиновников от здравоохранения.

Цель проекта — дать максимум исчерпывающей информации для тех, кто в ней нуждается.

— За таким форматом общения — будущее медицины. Информационное поле между пациентом и врачом давно пора расширять. Только так можно получить безопасную беременность и вырастить в итоге здоровое поколение, — уверена руководитель проекта и врач акушер-гинеколог Диана Мардас.





Она в увлекательной форме рассказала присутствующим о пяти мифах про роды. И даже поделилась лайфхаками для рожениц.

Ее коллеги также не сидели без дела. Акушеры-гинекологи, психологи, педиатры, офтальмологи, стоматологи, ортопеды, аллергологи на протяжении всего дня отвечали на волнующие вопросы гостей форума. А таких неравнодушных пап и мам собралось около 400 человек.





Настоящие и будущие родители смогли обсудить со специалистами темы планирования беременности, воспитания и образования детей и их здоровья. Также в фойе ОКЦ были организованы мастер-классы по уходу за малышами.





Журналисты не могли не вспомнить о февральском заявлении Минздрава по поводу разрешения посещений родственниками мам в палатах родильных домов.

— Регламент таких посещений разрабатывается. Возможно, это будут отдельные помещения. Но на самом деле сегодня нет такой проблемы. Приходят ко мне родственники мамы и говорят, что все у нее плохо. Я их выслушиваю и предлагаю пройти и посмотреть. Когда люди своими глазами все видят, то и вопросы отпадают. Другое дело, хотят ли сами женщины, чтобы к ним приходили? Ведь находятся они в разном состоянии, — рассуждает Светлана Нагибович.





Гомель стал пятым городом Беларуси, в котором состоялся конгресс «Мама PRO» Следующая встреча родителей и врачей намечена на июнь в Витебске. Кроме этого, в ближайших планах организаторов провести аналогичный форум с приставкой «Папа».



