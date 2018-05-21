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«Реально получить велосипедиста без головы». Волонтеры нашли серьезную оплошность в велодорожке в Новобелице — фото, видео

  • 21 мая 2018, 10:40
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В Новобелицком районе появилась первая велодорожка от «Кристалла» до 1-ой школы. Однако любители двухколесного транспорта все равно не смогут беспрепятственно преодолеть данный маршрут. Без ложки дегтя никуда — почитатели велодвижения обнаружили серьезную оплошность.

Волонтеры «Velo Гомеля» обнаружили на велодорожке опасный участок. Дело в том, что столбы линий электропередач укреплены специальными тросами, которые находятся непозволительно низко над дорожкой и не видны в темное время суток, сообщают участники движения.



Чтобы предотвратить несчастные случаи, волонтеры обозначили тросы лентой и направили официальный запрос на сайт горисполкома.

Причем, этот участок опасен не только для велосипедистов, но и для пешеходов. «Пешеходам нужно наклоняться или заходить на велодорожку, ибо им отрежет голову натянутым железным канатом. Если там ехать на велосипеде, то канат будет в районе шеи и на скорости оторвет голову. Особенно если ехать ночью, когда они незаметны», — считает велосипедист.


«Реально можно получить велосипедиста без головы» или «полвелосипедиста», уверены участники велодвижения и предупреждают об опасности.

Фото — ООО «ВелоГомель»


gomel.today
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