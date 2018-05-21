«Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте высотку в 12 этажей». Вспоминаем, как гомельчане отстояли сквер на Кожара и какую роль сыграли СМИ

История борьбы за сквер на улице Кожара началась в сентябре 2017 года, когда жители района получили информацию, что сквер будет сноситься под коммерческое строительство. Администрация Центрального района собиралась вынести эти сведения на общественные обсуждения. Были развешены объявления с местом и временем собрания. Жители самоорганизовались моментально.

«Сильные новости» одними из первых освещали защиту сквера с самого начала и до момента отмены строительства. Общественный активист Юрий Глушаков, который к тому же всю свою жизнь прожил в этой районе, вспоминает как это было.

«Официально по всем документам эта территория не являлась сквером, а зеленой зоной общего пользования. Но по факту это сквер. Имеются дорожки, клумба в центре, зеленые насаждения, деревья различных пород, которые высаживали как город, так и жители, в течение десятилетий. На сегодняшний день это любимое место для многих жителей района, особенно мам с детьми. Сквер еще имел и защитную функцию. Завод Рембыттеххники хоть уже и не функционирует, но железная дорога все еще работает. И через район проходит одна из самых оживленных автомагистралей — улица Советская, которая дает колоссальное количество выбросов в год, как шумовых так и токсичных».

Против сноса этого сквера выступали и те, кто когда-то лично высаживал эти деревья. Возмущение были очень большим, так как от гостиницы «Турист» до улицы Кожара планировалось построить целый комплекс застроек в форме буквы «Г» — два многоподъездных дома в 14 и 11 этажей с пристройками для банка и коммерческих объектов и парковками для автомобилей.





«Старый аэродром» — один из самых старых районов в городе, где большинство жителей знают друг друга, к тому же они имели опыт еще советского уличного самоуправления, когда были учкомы и подобные структуры. Место сквера настолько уникальное, что не так давно на хвойном дереве поселилась ушастая сова. Все это сказалось. Стихийно сложилась инициативная группа, где не было формального лидера или председателя. Была лишь группа во ВКонтакте, где жители делились информацией.





К противостоянию за сквер также присоединилась общественная организация «Наш дом» и гомельская партия «Зеленых», но почти все жители района — беспартийные, которые самоорганизовались и дружно стали на защиту сквера.

Местные жители организовывали несколько встреч. На первом собрании прозвучали предложения переименовать сквер, потом было предложение установить бюст Кожара. В ход шли все способы, чтобы отстоять территорию. Параллельно собирались подписи. По итогу против сноса сквера подписалось больше 1000 человек.









«Сначала у всех была надежда на государственные официальные СМИ. Но они дали „залп“ по местным жителям. Написали, что район старый, вымирающий, деградирующий, никто не хочет думать о будущем. Не хотят думать, что кто-то нуждается в жилье. Жители справедливо возмущались, потому что по соседству на Ландышева уже стоит такой дом повышенной комфортности, многоэтажный, по которому чисто визуально видно, что половина квартир не проданы.

Из всех вариантов защиты сквера победила концепция говорить об этой проблеме как можно больше и громче. Чем больше люди будут собираться на улице, тем больше есть гарантии, что их права будут защищены. Было решено заявлять свой гражданский протест».





Все закончилось очень внезапно. Были назначены общественные слушания. Власти назначили время и день, подготовились, но огласка в СМИ сыграла свою роль. Статьи на сайте прочитало больше 60 тысяч человек.

Информация о ситуации в Гомеле дошла до самого главного человека в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 3 октября в Минске потребовал прекратить разбой с необоснованным уплотнением жилищной застройки и рубкой деревьев в населенных пунктах, резко отреагировав:

«Средства массовой информации, как бы они вами ни были прикормлены, все чаще говорят о скандалах, начиная от Гомеля и заканчивая Минском, с населением по поводу сноса деревьев. Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать. Вместо того, чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением?

Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки. Обязательно надо конфликт какой-то устроить».





4 октября Администрация Центрального района отменила презентацию проекта вырубки и застройки сквера возле «Туриста» и строительство было приостановлено.

Юрий Глушаков отмечает, что важную роль в этой ситуации сыграло правильная подача информации.

«Сильные новости» сыграли колоссальную роль, поскольку только они давали масштабное и резонансное освещение этих событий в противовес местных газетам, которые, как оказалось, не думали в унисон с нашим президентом, который как раз занял сторону местных жителей.

Сейчас сквер живет вместе с жителями одной жизнью. Единый живой организм. Благодаря этому протесту местных жителей, которые отстаивали сквер с сентября по ноябрь, сейчас мы имеем готовый «кейс» по защите от несанкционированных построек в городе.