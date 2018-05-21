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Мокро, ветрено и прохладно. Погода в Гомеле на неделю

  • 21 мая 2018, 09:24
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Последняя декада мая не побалует жарой: на этой неделе будет дождливо и ветрено.

Уже сегодня, в понедельник, столбик термометра не поднимется выше +15°С. Весь день будет пасмурно, а синоптики предупреждают о грозах.

Завтра немного потеплеет — до +19°С, но от дождей все равно никуда не скрыться.

В среду наконец-то дожди отступят и потеплеет до +24°С. Но ненадолго: уже на следующий день будет лить, словно из ведра, а ветер с порывами до 15 м/с только усугубит ситуацию. Но есть и плюсы: несмотря на ветер и дождь, воздух в последние будничные дни погреется до +22°С.


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Места: Гомель (22355)

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