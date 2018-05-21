Границы Полесского радиационного заповедника оснастят специальной «интеллектуальной» системой с датчиками и видеонаблюдением

Специальную систему охраны границы планируется запустить в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике к 2019-2020 годам. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, сообщает БелТА.

«Недавно мы в составе делегации посетили Венгрию. Ознакомились там с развитием „интеллектуальной границы“, — сказал председатель. — Они построили вдоль границы интеллектуальную систему с небольшими сигнализационными комплексами, поставили вышки. Там люди не несут службу».

По словам Анатолия Лаппо, данный опыт будет применяться при охране участка границы в Полесском радиационно-экологическом заповеднике: «Мы установим оборудование отечественного производства и где-то на 130 км не будет ни одного человека. Это перспектива 2019-2020 годов. Там будут только приборы, которые будут передавать данные на заставы. А в случае обнаружения нарушений на них будут реагировать». Также, касаясь международного сотрудничества, председатель Госпогранкомитета Беларуси отметил хорошее взаимодействие сколлегами из соседних стран — Литвы и Латвии.

Анатолий Лаппо отметил, что сегодня на границе Беларуси используются современные технологии. «Построена система. Используется видеонаблюдение, датчики. Если идет нарушение, то уже на аппарате видно — пошел зверь, человек или едет машина. Может, это и затраты побольше, но они оправдываются — если на участок простой границы, без интеллектуальной системы, нужно высылать 10-15 нарядов, то сейчас на оборудованном участке задействуются 1-2», — рассказал председатель Госпогранкомитета.

Говоря о кадровом вопросе, Анатолий Лаппо подчеркнул большинство подразделений Госпогранкомитета укомплектованы на 95-98%. Что касается женщин на службе, то в пункте пропуска «Национальный аэропорт Минск» — 70% женщин. В «Каменном Логе» или «Котловке» — 50%. «Уже есть группа девушек, которая обучается по профилю погранконтроля в нашем пограничном институте. Сейчас они — 20 человек — заканчивают второй курс», — сказал Анатолий Лаппо. Он добавил, что девушек планируется набирать на обучение и далее.