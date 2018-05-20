В Гомеле пройдет фестиваль «Воздухоплавание-2018»

Гости фестиваля смогут увидеть полеты воздушных змеев, радиоуправляемых моделей и летательных конструкций.

Все желающие смогут выступить с воздушными змеями собственного и заводского производства и сложными радиоуправляемыми моделями. Или просто поглазеть на красивое шоу.

На площадке, посвященной летательным конструкциям, опытные педагоги продемонстрируют лучшие работы, а также расскажут, где можно научиться изготавливать действующие модели воздушных судов.

Мероприятие пройдет 26 мая 2018 года на футбольном стадионе по ул. Артема. Начало фестиваля в 11.00. Регистрация участников с 10.00 до 11.00. Участие бесплатное.