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Фоторепортаж: Открытие сезона пляжного волейбола в Гомеле

  • 19 мая 2018, 15:35
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Алексей Герасименко, Гомельская правда
Адидас 16/05 - 30/05:
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Места: Гомель (22343)

Метки: Спорт (4021)

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