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Фоторепортаж: Ночь музеев в галерее Гавриила Ващенко

  • 19 мая 2018, 15:22
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Традиционная ежегодная акция «Ночь музеев» прошла в картинной галерее Г. Х. Ващенко в Гомеле.


















Олег Белоусов, Гомельская правда
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Места: Гомель (22343)

Метки: Афиша (1894)

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