Остановка «Парк «Фестивальный» будет временно закрыта. Это связано с проведением строительно-монтажных работ

В связи с проведением строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция участка тепловой сети от ТК 21-12 до ТК 21-14 по проспекту Речицкому в Гомеле в период с 9.00 21 мая до 22.00 20 июня 2018 года будет отменена посадка-высадка пассажиров на остановочном пункте транспорта общественного пользования Парк «Фестивальный».