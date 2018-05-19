Окнаград 14/05 - 20/05:
Керамин 14/05 - 27/05:

Остановка «Парк «Фестивальный» будет временно закрыта. Это связано с проведением строительно-монтажных работ

  • 19 мая 2018, 14:36
  • 1776
  • 0


В связи с проведением строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция участка тепловой сети от ТК 21-12 до ТК 21-14 по проспекту Речицкому в Гомеле в период с 9.00 21 мая до 22.00 20 июня 2018 года будет отменена посадка-высадка пассажиров на остановочном пункте транспорта общественного пользования Парк «Фестивальный».

Посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на остановочном пункте транспорта общественного пользования «Институт МЧС».


Гомельские ведомости
Адидас 16/05 - 30/05:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22343)

Метки: Общество (30047)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 18/05 (6:00) - 20/05 (19:00):

Самое читаемое