Через семь десятилетий в Гомель вернулись картины парка

Этот ветер принесет трагическую для всего мира новость. Дома от отца Ида узнала, что началась война. Она коснулась и ее семьи — родственников эвакуируют в Саратовскую область, где в Энгельсе от голода умрет мама. И никто из семьи больше не вернется в Гомель.

Дом Зеликман и сейчас находится на улице Рогачевской. Когда-то здесь кипела жизнь. Ида училась рисовать в художественной студии Врубеля. Со времен учебы остались еще две зарисовки с изображением парка. Эти три работы музею дворцово-паркового ансамбля передал внук Иды Зеликман Владимир Тропп. Он живет в Москве, работает в мемориальном музее-квартире Елены Гнесиной. Музыкант, так же как и его родители, преподает в Гнесинке.





В Москве Ида много лет трудилась на комбинате декоративно-оформительского искусства при художественном фонде РСФСР. Оформляла предприятия и школы, готовила выставки и продолжала писать портреты, пейзажи. Но самым известным представителем семьи был брат Иды Абрам. В Гомеле до войны он успел поработать в школе, а после переезда в Москву посвятил себя науке, был профессором Института стали и сплавов.

Владимир Тропп признается: долгое время не знал ничего о дворце, и только семь лет назад, оказавшись здесь проездом, убедился: «он живет и здравствует».





— Передавая картины музею, очень волнуюсь, ведь задолго до моего рождения в Гомеле происходили события, касающиеся нашей семьи, — поделился впечатлениями Владимир Тропп. — Эти трогательные работы долгое время находились перед глазами и напоминали о бабушке и ее юности в родном городе.