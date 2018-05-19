С начала года на Гомельщине утонули девять человек, в том числе два ребенка

Горячая пора традиционно наступает для сотрудников ОСВОДа в конце климатической зимы, когда начинает таять лед.

Как рассказал специалист областной организации ОСВОД Владимир Акулин, особую обеспокоенность в это время вызывают рыбаки. Сколько не говори о безопасности, они продолжают тонуть. Еще не рассвело, темно на улице, а рыбак уже идет, чтобы занять лучшее, по его мнению, место. В итоге проваливается под лед, начинает кричать, а рядом никого нет, и никто не поможет.

Еще более горячая пора — купальный сезон, который начнется очень скоро. В принципе, некоторые уже купаются, но тысячи людей устремятся к рекам и озерам, когда жара установится надолго. По решению облисполкома, местные органы исполнительной власти должны до начала сезона организовать и провести обследование, очистку водных объектов, проверить готовность пляжей. В этом документе прописаны все ответственные организации. Однако в народе бытует ошибочное мнение, что за все отвечает ОСВОД, отметил Владимир Акулин.

Безопасность купального сезона зависит не только от работы ответственных служб, но и от поведения самих отдыхающих. Нельзя забывать о правилах поведения на воде, в которых четко прописано, где можно купаться. Многие думают, что если у воды есть песочек, то это пляж. На самом деле официальный пляж — специально подготовленное место. Там дежурят спасатели. Есть подъезд для скорой помощи. В таких местах сотрудники ОСВОДа уже более 10 лет не фиксируют случаи гибели людей. К слову, все места, где не разрешено купаться, одинаково опасны. Купание там влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин (73,5 рубля).

— Особую обеспокоенность вызывают люди, которые отдыхают у воды в компании с алкоголем. Они выпивают, им становится жарко и хочется охладиться. Были случаи, когда пьяный папа шел купаться с маленькими детьми. Он сам за себя отвечать не может, не говоря уже про ребенка, — подчеркнул Владимир Акулин. — Спиртные напитки притупляют страх, у человека теряется чувство ответственности. Возможно, стоит ужесточить наказание за нахождение у воды в пьяном виде. Сейчас за распитие спиртного в общественном месте предусмотрен штраф до восьми базовых величин (196 рублей).

ОСВОД совместно с милицией, комиссией по делам несовершеннолетних, БРСМ проводит профилактические рейды. В прошлом году на Гомельщине было проведено 1539 таких совместных мероприятий. Они давно доказали свою эффективность: гораздо меньше людей стало собираться в запрещенных для купания местах. Ведь отдыхающие знают, что за свои действия можно получить штраф. Когда к людям подходит рейдовая комиссия и начинает их фотографировать, проводить беседу, то они стараются не огрызаться, не выражаться грубо, потому что не хотят лишней огласки. Вся работа направлена на то, чтобы снизить количество случаев гибели на воде.

Однозначного мнения, что пьяные отдыхающие сами должны покрывать расходы на их спасение, в ОСВОДе нет. Но стоит понимать, что организовать рейды на каждый водоем очень сложно. Иногда для этого приходится вызывать сотрудников в их выходной. Подобные мероприятия — большие финансовые траты, ведь и моторную лодку, и автомобиль нужно заправлять. Можно сколько угодно убеждать людей не выбирать для отдыха укромные места, не выпивать на берегу реки, но это не всегда эффективно.

По мнению Владимира Акулина, если привести в порядок все водоемы в городе, этих мест будет достаточно для полноценного и безопасного отдыха гомельчан. Например, в Железнодорожном районе, где живет почти 180 тысяч человек, нет ни одного оборудованного пляжа, зато созданы зоны отдыха на пересечении улиц Фадеева и Чапаева, на улице Озерной. Там нет туалетов, кабинок для переодевания, теневых навесов, должным образом не обследовано дно. Для безопасного отдыха недостаточно лишь побеленных деревьев и развешенных плакатов. Похожие проблемы есть и в Костюковке. Меж тем любая травма, полученная в воде, в большинстве случаев приводит к гибели человека.



