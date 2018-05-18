С начала года в Гомельской области изъяли более 17 тысяч литров самогона, самогонной браги и фальсифицированных спиртных напитков

В апреле сотрудники милиции Гомельщины провели комплекс мероприятий по пресечению незаконного оборота спиртосодержащей продукции и самогоноварения.

У неработающего гомельчанина по месту жительства обнаружили спиртосодержащую жидкость и алкогольную продукцию российского производства в ассортименте. Документов на товар у мужчины не было. Всего изъяли около 750 литров алкогольной продукции на сумму свыше семи тысяч рублей.

В торговом объекте по улице Минской в Гомеле изъято более 73 литров алкогольной продукции в ассортименте без сопроводительных документов и общей стоимостью около 800 белорусских рублей.

Сразу семь фактов хранения самогонной браги выявили сотрудники Жлобинской милиции у жителей различных деревень района. В общей сложности у них изъято более 300 литров жидкости.

В Светлогорском районе установлено четыре факта хранения самогона общим объемом около 30 литров. Также у жителя поселка Медков изъят самогонный аппарат.

В Добрушском районе житель областного центра перевозил в своем автомобиле сверх нормы 20 литров спиртосодержащей жидкости. В Ветковском районе по месту жительства пенсионера обнаружили 76 литров самогонной браги. В Кормянском районе у пенсионерки изъяли самогонный аппарат. В Буда-Кошелевском районе в деревне Заречье обнаружено и уничтожено 30 литров самогонной браги. В Чечерском по месту жительства пенсионера обнаружили 30 литров самогонной браги.

Изъятая жидкость направлена на экспертизу. В отношении нарушителей составляются протоколы об административном правонарушении.

Как рассказал начальник УОПП УВД облисполкома Марат Файзуллин, с начала года из незаконного оборота изъято 17 468 литров самогона, самогонной браги и фальсифицированных спиртных напитков, а также 29 самогонных аппаратов. За нарушение антиалкогольного законодательства к административной ответственности привлечено 689 человек.