С начала года в Гомеле купили 470 новых авто — в два раза больше, чем за этот период в прошлом году

На заседании горисполкома обсуждались вопросы удовлетворения потребительского спроса на непродовольственные товары в розничной торговой сети Гомеля. Кроме того, был принят план подготовки города к следующему отопительному сезону с учетом итогов минувшего.

Как рассказала заместитель начальника управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Наталья Лазунова, практически по всем группам непродовольственных товаров наблюдается рост продаж. Самый грандиозный показали продажи авто. Если в первом квартале прошлого года гомельчане купили 212 новых авто, то в этом году — 470. В то же время стали меньше покупать цемента и керамической плитки, трикотажной одежды.

На гомельском рынке непродовольственных товаров падает удельный вес продажи товаров отечественного производства. По итогам первого квартала он составил 41,7%.

На территории Гомеля зарегистрировано 508 интернет-магазинов. По этому показателю город на втором месте в республике после Минска, где сконцентрировано 84,6% интернет-магазинов в стране. Стоит отметить, что количество сетевых торговых точек, зарегистрированных в Гомеле, растет. Если в 2017 году прирост составил 6 единиц, то за четыре месяца 2018 года — 38.

Также на заседании горисполкома был рассмотрен доклад генерального директора КПУП «Гомельское городское ЖКХ» Виктора Кулаго о работе городского хозяйства в осенне-зимний период и задачах по подготовке к следующему отопительному сезону. Проблемным вопросом докладчик отметил значительный износ тепловых сетей. За последние пять лет в городе выполнена модернизация порядка 230 километров сетей. В соответствии с планами в этом году будет построено и заменено 32,2 километра изношенных участков.

Также в этом году планируется выполнить работы по комплексному капитальному ремонту в 39 жилых домах, обеспечить ввод 176 тысяч квадратных метров общей площади. На заседании горисполкома был принят план подготовки города к следующему отопительному сезону.