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В Гомеле фасад новостройки украсили белорусским орнаментом

  • 18 мая 2018, 16:32
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Глухой фасад одиннадцатиэтажного двухсекционного дома на Мазурова, 21д, оформлен в национальном стиле. В Гомеле это первый случай использования элементов белорусского орнамента на стене жилого дома, сообщает городской журнал «Белка».

Идея родилась в стенах института «Гомельгражданпроект» и нашла поддержку у местных органов власти.

 При разработке паспорта покраски жилого дома рассматривалось три рисунка: девочка с шариками, ветка дерева и белорусский орнамент. Остановились на последнем варианте, тем более именно он нашёл горячую поддержку в областном комитете по архитектуре и строительству, — рассказал нюансы первый заместитель директора института Александр Кутраков.


Белый фасад здания украшает трижды повторяющийся красный восьмирог — символ огня и мужского начала. Если верить нашим пращурам, то узор способствует развитию благосостояния, укреплению семьи. Верят ли в сакральность символьных знаков дольщики, неизвестно. Но все 87 квартир коммерческого дома уже проданы.

Поддерживать национальный тренд архитекторы готовы и впредь при условии, что он не будет диссонировать с соседними зданиями и одобрен заказчиком.


фото - Елена Чернобаева, Белка
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