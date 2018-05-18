В Гомеле фасад новостройки украсили белорусским орнаментом

Глухой фасад одиннадцатиэтажного двухсекционного дома на Мазурова, 21д, оформлен в национальном стиле. В Гомеле это первый случай использования элементов белорусского орнамента на стене жилого дома, сообщает городской журнал «Белка».

Идея родилась в стенах института «Гомельгражданпроект» и нашла поддержку у местных органов власти.

— При разработке паспорта покраски жилого дома рассматривалось три рисунка: девочка с шариками, ветка дерева и белорусский орнамент. Остановились на последнем варианте, тем более именно он нашёл горячую поддержку в областном комитете по архитектуре и строительству, — рассказал нюансы первый заместитель директора института Александр Кутраков.





Белый фасад здания украшает трижды повторяющийся красный восьмирог — символ огня и мужского начала. Если верить нашим пращурам, то узор способствует развитию благосостояния, укреплению семьи. Верят ли в сакральность символьных знаков дольщики, неизвестно. Но все 87 квартир коммерческого дома уже проданы.

Поддерживать национальный тренд архитекторы готовы и впредь при условии, что он не будет диссонировать с соседними зданиями и одобрен заказчиком.