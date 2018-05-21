Весна-7 21/05 - 03/06:
Керамин 14/05 - 27/05:

Тарифы для дома от velcom за 9,90 руб. Успейте подключиться до 31 мая

  • 21 мая 2018, 09:25
  • 2783
  • 0


Осталось всего десять дней, чтобы успеть подключиться на промо-тарифы для дома от velcom: безлимитный интернет на скорости до 100 Мбит/с и 120 ТВ-каналов в одном тарифе за 22,90 руб. в месяц, а в первые три месяца и того меньше — за 9,90 рублей.

Как выгодно подключиться

Сэкономить на интернете и телевидении позволяют два новых промо-тарифа — «Промо для дома». Каждый из них включает в себя максимальный пакет услуг от velcom: безлимитный домашний интернет на скорости 100 Мбит/с и интерактивное телевидение VOKA, которое насчитывает порядка 120 телеканалов. Абоненты этих тарифов также получают Wi-Fi-маршрутизатор и бесплатный пакет антивируса Dr.Web Премиум. Отличаются тарифы лишь числом предоставляемых в пользование ТВ-приставок.

При подключении одного телевизора с приставкой услуги обойдутся в 22,90 руб. в месяц, в случае с двумя — 24,90 руб. На любом тарифе первые три месяца действует бонусный период с месячной абонентской платой в 9,90 руб.

Где доступно предложение

Специальные тарифы действуют для всех городов, где есть Ethernet или GPON-сеть velcom: Минск, Могилев, Бобруйск, Витебск, Гомель, Речица и Добруш. В последних трех городах пользователи получат дополнительный бонус ─ еще 45 каналов кабельного ТВ.

Надо ли торопиться

Всем желающим, действительно стоит поспешить, так как специальные промо-тарифы можно подключить лишь до 31 мая включительно.

Как подключиться

Чтобы узнать подробности и подключиться к интернету и ТВ для дома от velcom, оставьте онлайн-заявку на сайте компании или позвоните по короткому номеру 150 (звонок бесплатный из любой сети). 

Подробности предложения по тел. 150.


На правах рекламы
Адидас 16/05 - 30/05:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22355)

Метки: Главное (5922), Общество (30072), Реклама (237)

Комментарии правила

Тривижн 21/05 - 27/05:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 22/04 00:00-22/04 23:59:

Самое читаемое