На Гомельщине за невозвращенную валютную выручку оштрафованы 34 предприятия и 27 должностных лиц

Несмотря на сокращение внешней просроченной дебиторской задолженности за последние два года на 110,6 млн. рублей, Гомельская область по этому показателю занимает второе место в республике, сообщили в Комитете госконтроля.

В рамках мониторинга исполнения законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности выявлены системные недостатки и нарушения, в ряде случаев повлекшие причинение существенного вреда государственным интересам.

В КГК отмечают недостаточный уровень преддоговорной работы по изучению финансового состояния, платежеспособности и репутации контрагентов, о неприменении элементов защиты от внешнеэкономических рисков в виде залогов, страхования и т.д.

За 2017 год и первый квартал 2018 года за превышение сроков завершения внешнеторговых операций 34 субъекта хозяйствования оштрафованы на общую сумму 487,3 тыс. рублей. Кроме того, на 1,5 тыс. руб. оштрафованы 27 должностных лиц.

Чаще других в поле зрения Комитета госконтроля области попадали ОАО «Гомсельмаш», ОАО «УКХ «Белорусские обои», ЗАО «Сантэкс», ОАО "Строительно-монтажный трест № 27.

С 2015 года по вопросам образования внешней просроченной дебиторской задолженности в регионе возбуждено 8 уголовных дел.