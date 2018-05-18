К 10-летию Сильных новостей. «Спасибо, я счастлив!» Продолжение истории мужчины, который более 20 лет прожил без паспорта и едва не угодил под депортацию, после огласки

Последние двадцать лет Петр Болтунов прожил с красным паспортом Советского Союза. Родился, вырос, учился в школе и ПТУ на Гомельщине, в Буда-Кошелевском районе. Когда появилась возможность заменить его на новый, отдел гражданства и миграции начал процесс депортации в Казахстан, где он служил в армии, и в общей сложности прожил всего лишь 9 лет. В возможности прописаться в доме, где жили родители, ему отказали, а так как последним местом жительства был указан Байконур, туда и было решено его отправить.









«Сильные новости» отправились в деревню Заболотье, что в 45 километрах от Гомеля, чтобы встретиться с Петром. 25 декабря на сайте вышла большая статья о том, с какими трудностями столкнулся гомельчанин, когда решил заменить старый советский паспорт, и почему он начал скрываться от милиции в заброшенном доме. Материал на сайте прочитало почти 22 тысячи человек.









Спустя полгода после выхода статьи можно смело сказать, что у этой истории будет счастливый конец. Дело в том, что местные власти Буда-Кошелевского района решили помочь Петру оформить новые документы. И сейчас Болсунов Петр находтся в процессе прохождения всех процедур для получения гражданства Республики Беларусь. О депортации, конечно же, речи больше не идет.













Начиная с февраля месяца, работники отдела гражданства и миграции провели ряд процедур, чтобы идентифицировать личность Петра. Благодаря этому мужчина получил временную регистрацию на 90 дней как лицо без гражданства, которое, к слову, получить достаточно сложно и если не выполнить все в сроки, то процедуру идентификации необходимо проходить еще раз.













Существует большой список всех мероприятий и документов для получения белорусского гражданства от запроса в Казахстан, который может растянуться на месяцы, до прохождения медицинской комиссии.









Разумеется, каждый анализ и поход к врачу — это деньги. Но и в этой ситуации администрация «паспортного стола» пошла Петру на встречу. Ему была выделена материальная помощь для сдачи всех анализов. Самый дорогостоящий из которых — анализ на ВИЧ/СПИД. Он стоит в районе 80 рублей. Гомельчанину было выделено до 400 рублей, так как возможности для зарабатывания денег у него нет.













В дополнение ко всем процедурам оформления гражданства был отправлен новый запрос в Казахстан. По словам начальника пресс-службы УВД Гомельского района Виталия Пристромова, такой запрос занимает длительный период времени. На данный момент ответ еще не пришел.













Петр вспоминает день, когда в его заброшенный дом приехали «начальники». Для него, человека, который когда-то бежал из поликлиники и прятался несколько лет в выселенной деревне, было и страшно, и волнительно одновременно. Никогда в жизни ему не уделяли столько внимания. Он вспоминает момент, когда думал, что умрет в Казахстане после депортации. И то, что происходит сейчас с ним, для мужчины равнозначно чуду.









После стольких лет жизни в заброшенном доме, гомельский «сталкер» не верил, что кто-то может ему помочь. Ведь кому есть дело до человека без гражданства? Но его первые слова спустя полгода были: «Спасибо, я счастлив!».









Даже несмотря на то, что его родственники, которые проживают в других деревнях, после выхода статьи скептически отнеслись к тому, что история Пети станет публичной, они уже сейчас не отрицают того, что в современном мире благодаря независимым СМИ и огласке в Интернете множество проблем не только становится видимыми, но и получают решения.

















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25 мая 2018 года исполняется ровно десять лет со дня появления в Сети гомельского информационного портала «Сильные новости», который стал первым на тот момент, и фактически единственным до сегодняшнего дня, по-настоящему независимым и неподцензурным СМИ нашей области, имеющим общегородской охват. В течение ближайших нескольких дней мы опубликуем ряд историй и мнений, которые покажут, как же действительна важна для гомельчан правдивая и всесторонняя информация.