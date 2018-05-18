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На Советской столкнулись автомобиль связи и крутой байк «Хонда» — фотофакт

  • 18 мая 2018, 13:10
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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 18 мая, около полудня.

На перекрестке улиц Советской и Троллейбусной столкнулись мотоцикл «Хонды» и автомобиль связи. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, обстоятельства аварии уточняются. Пострадавших в ДТП нет.




Гомельская правда
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