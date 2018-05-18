«Городские первым делом Интернет себе проводят»: как гомельские бизнесмены перебрались жить в деревню
18 мая 2018, 12:40
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О том, как ведут хозяйство и работают сыровары в белорусской деревне, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Активнее всего бизнес идет в Минске и Минской области, что, в общем-то, неудивительно. Однако, есть тенденция к росту деловой активности и в глубинке. Мировой тренд на так называемое переселение всё чаще встречается в Беларуси. Олег и Наталья Анненковы три года назад оставили бизнес в Гомеле, суетную жизнь и переехали в деревню Прокисель, между Речицей и Лоевом.
Олег Анненков, житель деревни Прокисель, животновод:
По 30 лет трудового стажа. И всё это в офисе. И гонка: ты бежишь на работу, потом — с работы. Зарабатываешь деньги на машину, чтобы на ней ездить на работу. И вот этот бег в колесе бесконечный...
Просто в какой-то момент надоело, до жути надоело.
Городские, когда уезжают, первым делом Интернет себе проводят высокоскоростной.
Именно Всемирная паутина и стала главным источником вдохновения, и информации для развития своего, пусть и небольшого, хозяйства. Здесь и куры, и индюк, и баран, и козы.
Всё это — личное подсобное хозяйство.
Такая форма позволяет торговать со своего подворья всем, что производят, без обложения налогами.
Олег Анненков:
Вот у нас есть сейчас 25 кур. Мы посмотрели — нам больше не нужно. У нас есть яйца себе, родне, детям помогаем, и на продажу немножко есть. Больше стадо развивать не будем. Всё, что они дают, уже уйдёт в потребление.
Стараемся максимально оптимизировать, чтобы это приносило какой-то доход, но чтобы это было не напряжно.
Чтобы не 24 часа в сутки этим заниматься.
В помощь — электропастух. Но, всё же, в деревне приходится осваивать с три десятка новых профессий.
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