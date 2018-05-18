В Минске житель Гомельщины на фуре сбил пешехода, мужчина умер в больнице

Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП на проспекте Дзержинского, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела.

Авария произошла 10 мая, около 09.15, на проспекте Дзержинского в микрорайоне Малиновка. По предварительной информации, 45-летний водитель фуры Scania ехал по проспекту со стороны улицы Есенина в направлении МКАД во второй полосе и совершил наезд на внезапно выбежавшего на дорогу 30-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где 13 мая умер.

— В ходе освидетельствования установлено, что водитель был трезв. Он является жителем Гомельской области, работает в обществе с ограниченной ответственностью, которому принадлежит транспортное средство, — сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь. Назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы.

Граждане, которые располагают какими-либо сведениями, видеозаписями вышеуказанного ДТП, могут позвонить по телефонам: 8 017 389-54-06, 8 033 333-67-19.